Граждане Монголии и Армении смогут ездить друг к другу без виз

CentralAsia (MNG) -

Правительство Армении на заседании кабинета министров в четверг одобрило предложение о внесении поправок в соглашение между правительствами Армении и Монголии об освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта друг друга.

Данное соглашение вступило в силу 2 июня 2019 года.

От монгольской стороны поступило предложение о внесении дополнений в вышеуказанное соглашение, а также об освобождении лиц с общегражданскими паспортами от вышеуказанного требования о получении визы.

В этой связи следует отметить, что на данный момент количество туристов, посещающих Армению из Монголии, невелико и подписание протокола, подразумевающего отмену требования получения армянской визы для лиц с общегражданскими паспортами, может стать определенным стимулом для расширения двусторонних туристических обменов, а также способствовать развитию двусторонних деловых отношений между двумя странами.

Целью данного протокола является освобождение граждан Армении и Монголии, имеющих действительные общегражданские паспорта своих стран, от требования въезда, выезда, транзита и вида на жительство в стране друг друга на срок не более 30 дней с даты въезда.

источник: MiddleAsianNews

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