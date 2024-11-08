Монгольский государственный Большой национальный оркестр выступил в Большом зале Берлинской филармонии

CentralAsia (MNG) -

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия Монгольский государственный большой национальный оркестр впервые выступил в полном составе в Большом зале Берлинской филармонии 29 октября 2024 года.

Концерт Монгольского государственного Большого национального оркестра, который начался в Мейстерзингерхалле, муниципальном культурном и конгресс-центре в Нюрнберге, Бавария, Германия, 27 октября, продолжился выступлением в Театре Герхарта Гауптмана в Гёрлице, Германия, 31 октября 2024 года.

Большой зал Берлинской филармонии, вмещающий 2440 человек, считается одной из самых престижных сцен в мире классической музыки, известной своими высокими стандартами и профессиональным мастерством. Концерт Монгольского государственного Большого национального оркестра имел важное историческое значение.

Берлинская филармония (Berliner Philharmonie) — один из самых известных концертных залов мира на площади Кемперплац (Kemperplatz) в берлинском районе Тиргартен. Здание филармонии было построено для Берлинского филармонического оркестра в 1960—1963 годах по проекту архитектора Ганса Бернхарда Шаруна и торжественно открылось 15 октября 1963 года. Берлинская филармония стала первым сооружением в проекте берлинского Культурфорума. В 1984—1987 годах рядом с Берлинской филармонией в соответствии с первоначальным замыслом Шаруна по проекту архитектора Эдгара Висниевски был построен Зал камерной музыки, соединяющийся со зданием Филармонии. Недалеко от Берлинской филармонии находится Новая национальная галерея, Потсдамская площадь и второе здание Государственной библиотеки, построенное также по проекту Шаруна.

источник: MiddleAsianNews

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