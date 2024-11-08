«Я думаю, поговорим». Трамп — о возможности разговора с Путиным
- Азия и мир, политика
- 9:14, 08 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Дональд Трамп, избранный президентом США, в интервью телекомпании NBC заявил, что после победы на выборах еще не говорил с Владимиром Путиным.
«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп, комментируя возможность переговоров с президентом России.
По его словам, с момента подведения предварительных итогов выборов он пообщался «вероятно» с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. Трамп не стал раскрывать подробности этого разговора.
Украинский лидер 7 ноября рассказал, что созвонился с Трампом. Зеленский назвал беседу «отличной». По его словам, они с Трампом договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».
Дональд Трамп победил на выборах президента США, прошедших 5 ноября.
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