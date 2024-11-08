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В образовательных учреждениях Монголии запретили курение вейпов

CentralAsia (MNG) -  Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что использование электронных сигарет (вейпов) оказывает серьезное долгосрочное воздействие на функцию мозга человека, создавая серьезные риски для здоровья и жизни и способствуя возникновению таких проблем, как тревожные расстройства, умственные нарушения, зависимость и перфорация легких.

В частности, подростки, употребляющие электронные сигареты, подвергаются повышенному риску развития никотиновой и табачной зависимости. В ответ на это министр образования издал приказ «О запрете использования электронных сигарет в образовательных учреждениях».

Кроме того, родителям, опекунам и воспитателям настоятельно рекомендуется внимательно следить за своими детьми, проводя с ними беседы и информируя их о вредных последствиях и опасностях для здоровья, связанных с использованием электронных сигарет.

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