Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на ракетные пуски КНДР

Баллистическая ракета Hyunmoo-II

CentralAsia (CA) - Южнокорейские военные запустили в Желтое море баллистическую ракету класса «земля—земля» после недавней серии ракетных запусков со стороны КНДР, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) армии Южной Кореи, передает «Рёнхап».

Маневры прошли 7 ноября в прибрежном уезде Тэан, расположенном в 108 км юго-западнее Сеула.

По легенде учений, после запуска северокорейской баллистической ракеты южнокорейское ракетное подразделение выпустило баллистическую ракету малой дальности Hyunmoo-II для поражения морской цели.

«В ходе учений с боевой стрельбой наши военные продемонстрировали... возможности и готовность наносить точечные удары по источнику провокации»,— приводит агентство фрагмент пресс-релиза ОКНШ.

КНДР в ночь на 31 октября провела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Министр обороны Японии Гэн Накатани 5 ноября заявил, что Северная Корея осуществила не менее семи ракетных пусков на расстояние до 400 км.

В ответ Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного стратегического бомбардировщика B-1B. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что ситуация на Корейском полуострове «может стать взрывоопасной».