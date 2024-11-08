Байден выступил с обращением после победы Трампа на выборах

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Джо Байден впервые выступил с обращением к нации после победы Дональда Трампа на выборах главы государства, передает СBS News.

Он заявил, что накануне созвонился с Трампом, чтобы поздравить его с победой. Байден также сказал, что гарантировал Трампу мирный переходный период.

«Вчера я разговаривал с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что поручаю всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переходный период. Это то, чего заслуживает американский народ», — сказал Байден.

Президент также обратился к своим соратникам по Демократической партии. Он заверил, что знает, что у них сейчас «трудное время» и им «больно».

«Я слышу вас и вижу, но не забывайте обо всем, чего мы достигли. Это было историческое президентство, но не потому, что я президент, а благодаря тому, что мы сделали, что вы сделали», — заявил Джо Байден.

Глава Белого дома также отметил, что сейчас для некоторых наступило время победы, для других — поражения. «Мы принимаем выбор, который делает страна», — сказал он.

«Вы не можете любить свою страну только тогда, когда побеждаете. Вы не можете любить своего соседа только тогда, когда вы согласны с ним. Мне кажется, вне зависимости от того, за кого вы голосовали, вы можете воспринимать друг друга не как противников, а как соотечественников», — заявил президент США.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270 и объявил о своей победе. Байден связал поражение Камалы Харрис на выборах с «чрезвычайными обстоятельствами». Сама она публично признала проигрыш, но пообещала продолжить борьбу за верховенство права.