Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года

CentralAsia (CA) - Полномочия президента и вице-президента США истекают в полдень 20 января, сказано в 20-й поправке к Конституции США. С этого момента отсчитывается срок полномочий нового президента, сообщает USA Today.

Инаугурация нового президента США, таким образом, состоится 20 января 2025 года.

20-я поправка к Конституции США вступила в силу в 1933 году. До тех пор церемонии проводили 4 марта — в годовщину вступления в силу Конституции США.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270 и объявил о своей победе. Байден связал поражение Камалы Харрис на выборах с «чрезвычайными обстоятельствами». Сама она публично признала проигрыш, но пообещала продолжить борьбу за верховенство права.