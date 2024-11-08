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Трамп впервые в истории США назначит женщину на должность главы аппарата Белого дома
Сюзан Уайлс, Дональд Трамп
Сюзан Уайлс, Дональд Трамп

CentralAsia (CA) -  Главой аппарата Белого дома в администрации избранного президента США Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, сообщили в команде переходного периода.

Как сообщает CNN, это первое из объявленных назначений. Уайлс руководила предвыборным штабом республиканца и станет первой женщиной в американской истории, возглавившей аппарат Белого дома.

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний в 2016 и 2020 годах»,— говорится в заявлении Трампа.

По мнению Трампа, Сюзан Уайлс — «вынослива и умна, обладает новаторским видением, ей все восхищаются и ее уважают».

Выборы в США состоялись 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270 и объявил о своей победе. Байден связал поражение Камалы Харрис на выборах с «чрезвычайными обстоятельствами». Сама она публично признала проигрыш, но пообещала продолжить борьбу за верховенство права.

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