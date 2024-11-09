В 2024 году средняя глобальная температура «почти наверняка» повысится на 1,5 градуса, - Copernicus

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 2024 год «почти наверняка» станет самым теплым годом и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура повысится на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850–1900 годы, сообщает европейская Служба по изменению климата Copernicus.

В 2023 году, согласно аналогичному набору данных, средняя глобальная температура была на 1,48 градуса выше среднего доиндустриального уровня.

По словам экспертов, октябрь 2024 года стал вторым самым теплым октябрем за историю наблюдений после октября 2023-го. Тогда средняя глобальная температура воздуха у поверхности составила 15,25 градуса. Это на 0,8 градуса выше среднего показателя за октябрь 1991–2020 годов.

Высокие температуры, как отмечает «Би-би-си», в основном обусловлены изменением климата, вызванным деятельностью человека, с дополнительным вкладом естественных факторов — таких как климатический феномен Эль-Ниньо.

Парижское климатическое соглашение, принятое мировыми странами в 2015 году в целях борьбы с изменением климата, обязывало участников не допустить роста средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В ООН отмечали, что превышение годовых показателей на 1,5 градуса «не означает, что мир не достиг температурной цели Парижского соглашения», однако «является ранним признаком того, что мы находимся в опасной близости от превышения долгосрочного предела», и это должно стать «призывом к усилению мотивации и ускорению действий в это критическое десятилетие».