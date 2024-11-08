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Премьер Венгрии в Бишкеке выпил водки в честь победы Трампа на выборах президента США
Виктор Орбан
Виктор Орбан

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. По словам политика, он выпил водки, а не шампанского, как обещал, поскольку находился в Бишкеке, сообщает Atv.hu.

«Я лишь частично сдержал свое обещание. Мы тоже открывали шампанское, но я был в Кыргызстане, когда победил Дональд Трамп, там другие обычаи, поэтому мы там разливали запасы водки. Очень счастливо. Вместе мы довольны этим фантастическим результатом», - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Орбан пообещал отпраздновать победу Трампа на выборах шампанским в начале октября. «Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется», — сказал тогда он.

Виктор Орбан 5-6 ноября находился с официальным визитом в Бишкеке. Также принял участие в саммите ОТГ.

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