Узбекистан забетонирует 18 тыс. км магистральных и 94 тыс. км внутренних каналов, затем построит 2 тыс. микроГЭС

// Хокимият Наманганской области

CentralAsia (UZ) - Под председательством президента Шавката Мирзиёева 7 ноября состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.

Как пишет пресс-служба президента РУз, регион сталкивается с угрозой дефицита воды, и в Узбекистане предпринимаются активные меры для внедрения водосберегающих технологий и охраны этого ценного ресурса.

В частности, за счет бетонирования 550 километров каналов и арыков водоснабжение улучшилось на площади в 200 тысяч гектаров, что позволит экономить 450 миллионов кубометров воды ежегодно. Фермеры и кластеры также забетонировали 13 тысяч километров внутренних сетей.

Система управления водными ресурсами была реформирована: в районах внедрена система учета воды, фермеры научились контролировать ее расход. Прозрачная система позволила в этом году удвоить объем подаваемой на поля воды, а также взять на учет дополнительно 6 миллиардов кубометров.

Тем не менее остаются актуальные проблемы. Например, подача каждого кубометра воды для кластеров и фермеров обходится в среднем в 212 сумов, а в Бухарской, Кашкадарьинской и Наманганской областях стоимость в 2-3 раза выше.

За последние годы на модернизацию крупных насосных станций, таких как Каршинская, Аму-Бухарская и Аму-Зангская, было выделено 1 миллиард долларов. Однако из-за изношенности средних и малых насосов себестоимость воды продолжает расти. Несмотря на снижение потерь воды на 10-15% за счет бетонирования каналов, в 20 районах потери все еще высоки.

С учетом этих проблем на совещании были определены следующие задачи. В настоящее время предстоит забетонировать 18 тысяч километров магистральных и 94 тысячи километров внутренних каналов. На эти работы в следующем году будет выделено 800 миллиардов сумов.

Также отмечено, что в забетонированных каналах поток воды ускоряется, что создает возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В Навоийской области начато строительство 148 таких станций общей мощностью 11 мегаватт. В перспективе планируется построить 2 тысячи микроГЭС, что позволит ежегодно получать дополнительно 600 млн кВт.ч.

Ответственным лицам поручено разработать и довести до предпринимателей условия участия в таких проектах.

Президент привел успешные примеры. В частности, в Дустликском районе Джизакской области завершен проект стоимостью 21 миллион долларов по внедрению интеллектуальной системы управления водоснабжением. На 2 тысячах точек установлены счетчики и видеокамеры. Автоматизированное управление позволило сэкономить 20 процентов воды, а ремонт ирригационных сетей — еще 10 процентов. Управление водой передано частному сектору. Впервые оплата за воду будет производиться авансом.

Хокимам поручено изучить этот опыт и внедрить его в районах с проблемным водоснабжением.

В настоящее время для орошения земель в стране используется более 1,6 тысячи насосных станций, которые требуют значительных энергозатрат. Поэтому 2025 год объявлен годом повышения эффективности насосных станций в водном хозяйстве.

Сотрудничество с частными партнерами и установка энергосберегающих насосов и солнечных панелей позволят сократить потребление электроэнергии на 20 процентов. В Хорезмской области фермеры внедряют такие решения, получая дополнительный доход от продажи излишков энергии государству в размере 7-8 миллионов сумов ежемесячно.

Ответственным лицам даны поручения расширить этот опыт и поддержать его.

На сегодняшний день водосберегающие технологии внедрены на площади 2 миллионов гектаров, что позволило сэкономить 2 миллиарда кубометров воды только за прошлый год. Однако на некоторых полях оборудование функционирует неэффективно.

В следующем году водосберегающие технологии будут внедрены еще на 500 тысячах гектаров. Система субсидирования лазерного выравнивания полей, ранее внедренная в Каракалпакстане, будет распространена на Хорезмскую область, а также будет расширено использование лазерного выравнивания в других регионах.

Как пишет пресс-служба президента, сбор паводковых вод весной и осенью является еще одним важным источником воды. В Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях будут построены такие сооружения, что улучшит водоснабжение на 50 тысячах гектаров. Компания «Узбекгидроэнерго» разработала двухлетний план для работы в этом направлении.

Президент отметил, что единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — это цифровизация.

На насосных станциях внедрены системы онлайн-контроля и «умные» счетчики. Однако пока отсутствует информационная система для сбора и анализа данных с этих устройств. Учет и расчет потребления воды остаются сложными.

В этой связи при Министерстве водного хозяйства будет создан Центр цифровизации водного хозяйства, где будет запущена единая информационная система учета и контроля потребления воды.

Ответственным лицам поручено разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года.

На совещании заслушаны мнения и предложения министров, хокимов и специалистов по обсужденным вопросам.