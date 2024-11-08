Путин прокомментировал избрание Трампа на пост президента США. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал избрание Дональда Трампа на пост президента США (7 ноября 2024 года) в ходе ответов на вопросы по итогам выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Можно как угодно к нему относиться. Все изначально, в первой его президентской итерации говорили что он бизнесмен, что он мало чего понимает в политике, ошибок может наделать...

Во-первых, я могу вам сказать, поведение [Д.Трампа] в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он оказался мужественным человеком. <...> Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. И он себя проявил, на мой взгляд, правильным образом, очень мужественно.

Что касается политики, в первой итерации, скажу искренне, у меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево-вправо, лишнее слово сказать.

Я не знаю, что сейчас будет происходить. Понятия не имею.

То, что до сих пор говорилось публично, в ходе избирательной борьбы, я не хочу сейчас комментировать. Но то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствованию завершению украинского кризиса, мне кажется, на мой взгляд, это заслуживает, как минимум, внимания», - сказал он.

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«Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», - сказал В.Путин.