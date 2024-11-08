В выходные в Казахстане ожидаются снег и сильный ветер

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 9-11 ноября сохранится неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ожидается снег, в западных и южных регионах – дождь, снег с метелью и гололедными явлениями. Ночью 9 ноября в Костанайской области и 10-11 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег. Также на большей части страны порывистый ветер 15-29 м/с.

На юге днем потеплеет до +8+13 градусов, в горных районах до +5 градусов.

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