На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

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- 10:46, 09 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который находится вблизи поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщает euronews.
Whoahh! First video is a timelapse of Shiveluch in Kamchatka, Russia's eruption earlier. The second video is now. It still looks like it's erupting. The photo is ash covered snow....— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2024
On November 7, 2024, between 21:00 and 21:30 Kamchatka time, the Shiveluch volcano erupted… pic.twitter.com/n5V3qt7BiS
В МЧС предупредили о возможных выбросах пепла на высоту до 15 километров. Ситуации присвоен красный код авиационной опасности.
Активность вулкана зафиксировали вечером 7 ноября по местному времени. Тогда Шивелуч выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 километров. Пеплом засыпало улицы в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово, школы и детские сады временно закрыли.
Шивелуч — действующий вулкан, его возраст — 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.