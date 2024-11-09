На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

CentralAsia (CA) - На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который находится вблизи поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщает euronews.

Whoahh! First video is a timelapse of Shiveluch in Kamchatka, Russia's eruption earlier. The second video is now. It still looks like it's erupting. The photo is ash covered snow....



On November 7, 2024, between 21:00 and 21:30 Kamchatka time, the Shiveluch volcano erupted… pic.twitter.com/n5V3qt7BiS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2024

В МЧС предупредили о возможных выбросах пепла на высоту до 15 километров. Ситуации присвоен красный код авиационной опасности.

Активность вулкана зафиксировали вечером 7 ноября по местному времени. Тогда Шивелуч выбросил несколько столбов пепла на высоту до 11 километров. Пеплом засыпало улицы в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово, школы и детские сады временно закрыли.

Шивелуч — действующий вулкан, его возраст — 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.