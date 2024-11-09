Адлет Барменкулов покинул пост президента Федерации футбола Казахстана

CentralAsia (KZ) - Адлет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола.

Как сообщили в федерации, он стал президентом КФФ в феврале 2022 года. Под его руководством были реализованы амбициозные и масштабные проекты, направленные на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание футбольной инфраструктуры для массового футбола.

Согласно уставу КФФ, новый президент будет избран на внеочередной конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

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