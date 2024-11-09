В Узбекистане сохраняется переменная облачность, местами возможны дожди

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 11-13 ноября.

По республике сохраняется переменная облачность, местами возможны дожди.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11 ноября ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 12 ноября ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла; 13 ноября ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 11-12 ноября без осадков. 13 ноября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11 ноября ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 12 ноября ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; 13 ноября ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 11-12 ноября без осадков. 13 ноября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11 ноября ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 12 ноября ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; 13 ноября ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 11-12 ноября без осадков. 13 ноября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11 ноября ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла; 12 ноября ночью 4-9° тепла, днем 14-19° тепла; 13 ноября ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 11-12 ноября без осадков. 13 ноября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11 ноября ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; 12 ноября ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; 13 ноября ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, 11-12 ноября без осадков. 13 ноября местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура 11-12 ноября ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла, 13 ноября ночью и днем 2° мороза-3° тепла.