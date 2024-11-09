Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

CentralAsia (CA) - Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Об этом сообщает РБК.

Организационный комитет был создан в 2014 году с целью координации усилий федеральных и региональных органов власти и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. В декабре 2014 года первым председателем оргкомитета был назначен Аркадий Дворкович.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот отклонил жалобу.

Олимпийский комитет России заявил, что решение CAS говорит о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации».

На прошедших в 2024 году летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе смогли выступить 15 российских спортсменов, многие не были допущены до соревнований. На Паралимпиаде-2024 выступили 88 российских атлетов — также в нейтральном статусе.