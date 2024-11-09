В результате взрыва на железнодорожной станции в Пакистане погибли 24 человека

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 24 человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте на юго-западе Пакистана в субботу, сообщает Reuters.

Генеральный инспектор полиции Белуджистана Муззам Джа Ансари сообщил, что на данный момент в результате взрыва погибло 24 человека. Многие из раненых находятся в критическом состоянии. «Целью были военнослужащие пехотного училища», - сказал он.

На данный момент в гражданскую больницу доставлены 44 раненых, сообщил агентству Reuters представитель больницы доктор Васим Баиг.

Старший суперинтендант полиции Мухаммад Балох заявил, что взрыв, по всей видимости, был осуществлен террористом-смертником. Ведется расследование для получения дополнительной информации.

«Взрыв произошел на железнодорожной станции, когда экспресс, направлявшийся в Пешавар, собирался отправиться в пункт назначения», - сказал Балох.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв на главном железнодорожном вокзале Кветты, где обычно многолюдно в раннее утро.