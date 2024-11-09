Продажи автомобилей в Китае в октябре выросли на 11,3% в годовом выражении

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CentralAsia (CA) - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в октябре выросли на 11,3% в годовом выражении - до 2,26 млн, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Как пишет «Интерфакс», при этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 56,7% и достигла 1,196 млн. Теперь на их долю приходится 52,9% - это на 15 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

В январе-октябре продажи NEV повысились на 39,8% г/г и достигли 8,327 млн единиц.

Экспорт из Китая в октябре составил 120 тыс. NEV, за десять месяцев - 1,088 млн. Первый показатель увеличился на 10,4% в годовом выражении, второй - на 27,7%.

Американская Tesla в октябре продала 68 280 электромобилей в КНР, что на 5,3% ниже прошлогоднего показателя и на 22,7% ниже сентябрьского объема. Кроме того, компания поставила на экспорт 27 795 машин (спад на 36,1% г/г), по данным CPCA.

За десять месяцев текущего года Tesla реализовала в стране 501 тыс. электрокаров, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.