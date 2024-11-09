Казахстанский проект по сохранению сайгаков получил премию принца Уильяма

CentralAsia (KZ) - Казахстанский проект по сохранению сайгаков номинировали на премию принца Уильяма, сообщает Forbes.kz.

Инициатива «Алтын Дала», направленная на охрану степных экосистем Казахстана, стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024 в номинации «Охрана и восстановление природы». Эта награда признала выдающиеся достижения в восстановлении численности сайгака и расширении охраняемых природных территорий в Казахстане.

«Алтын Дала» была основана в 2005 году как долгосрочное партнерство между Министерством экологии и природных ресурсов РК, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), организацией «Fauna & Flora International», Франкфуртским зоологическим обществом (FZS) и Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Главной целью партнеров является восстановление численности сайгака и сохранение степей Казахстана.

Премия The Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом и сэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, является одной из самых престижных мировых наград, присуждаемых за инновации, способствующие восстановлению планеты. Инициатива «Алтын Дала» была отмечена премией за масштабные достижения в восстановлении популяции сайгака, сокращении браконьерства и создании охраняемых территорий.

24 сентября Уильям, принц Уэльский, представил 15 финалистов ежегодной премии The Earthshot Prize. Одним из номинантов стал казахстанский проект «Алтын Дала». Он был номинирован Программой ООН по окружающей среде.

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