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Президент Туркменистана назначил нового зампреда Верховного суда вместо осужденного Худайбердыева

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил Даянча Оввадова на должность заместителя председателя Верховного суда, которое пустовало с момента ареста Гурбанмырата Худайбердыева.

Как сообщает turkmen.news, указ президента Туркменистана об изменении должностей и квалификационных классов затронул девять судей.

Новым заместителем Верховного суда стал Даянч Оввадов, который до этого два года председательствовал в Лебапском велаятском суде, а ранее успел поработать в Дашогузе и Ашхабаде. Как отмечал turkmen.news, его родной брат Сердар Оввадов занимает пост гендиректора госкомпании «Туркменпочта».

Министерство национальной безопасности Туркменистана арестовало предшественника Даянча Оввадова — Гурбанмырата Худайбердыева — прямо на рабочем месте 5 августа 2024 года. В конце августа его осудили на 13 лет колонии за коррупцию, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Указом 6 ноября президент также назначил нового председателя Лебапского велаятского суда — Айлы Меретныязова, Марыйского велаятского суда — Рахмана Ходжиева, а также переместил Гурбангулы Акмырадова из Балканского велаятского суда в Арбитражный суд Туркменистана и произвел еще несколько перестановок.

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