Алматинцы всегда должны быть готовыми к землетрясению, - сейсмолог

CentralAsia (KZ) - Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне, где ежегодно в радиусе 80 километров фиксируется до 200 слабых землетрясений. Для мегаполиса с такими условиями землетрясения силой от 2 до 4 баллов считаются нормой. Означает ли это, что жители города всегда должны быть готовы к возможным последствиям, корреспонденту агентства Kazinform ответила специалист.

По словам заместителя директора по науке Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Елизаветы Есенжигитовой, частота землетрясений в регионе зависит от ряда факторов.

«Эксперты классифицируют активизацию сейсмической активности на сезонную, ежегодную и многолетнюю. Во время сезонной активизации, как правило, наблюдается рост числа слабых землетрясений. В случае ежегодных колебаний количество умеренных сейсмических событий увеличивается. В свою очередь, при многолетней активизации вероятность возникновения сильных землетрясений значительно возрастает», - пояснила специалист.

Сейсмолог считает, что, учитывая расположение Алматы в одной из самых сейсмически активных зон, всегда лучше быть готовым к возможным толчкам.

«Поскольку Алматинский регион подвержен землетрясениям и является опасным, жители должны быть готовы к ним в любой момент. Важно ориентироваться на информацию из официальных источников, а не на случайные слухи или непроверенные данные о возможных землетрясениях», - добавила Елизавета Есенжигитова.

Ранее Елизавета Есенжигитова отметила, что в Алматинском регионе работает около 40 сейсмических станций, которые позволяют точно определить параметры произошедшего землетрясения, а также условия, при которых оно произошло.

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