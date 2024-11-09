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На западе Казахстана вертолет совершил жесткую посадку, есть погибший

CentralAsia (KZ) -  В Актюбинской области 9 ноября совершил жесткую посадку вертолет. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Казахстана.

Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК. Один человек погиб, двое пострадали.

На место происшествия направлены 5 единиц техники МЧС и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

На месте работает межведомственная оперативная группа.

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