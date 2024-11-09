В Узбекистане повысят налоги на имущество, воду и землю

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане поднимут налоговые ставки на недвижимое имущество для физических лиц, сообщает Nova24.uz со ссылкой на Налоговый комитет.

Ставки на недвижимость планируется поднять на 10% с начала 2025 года. Таким образом минимальная стоимость 1 кв.м в Ташкенте увеличится до 3,3 млн сумов (256 долларов), в Нукусе и областных центрах до 2,2 млн сумов (171 доллар), в других местах до 1,3 млн сумов (101 доллар).

В целом новые ставки будут равняться следующим показателям:

- для жилья площадью до 200 квадратных метров по всему Узбекистану — 0,34%;

- для жилья в городах от 200 до 500 кв м, а также для жилья в других населенных пунктах свыше 200 кв м — 0,45%;

- для жилья в городах свыше 500 кв м. — 0,6%.

Для юридических лиц пониженная ставка налога также вырастет до 0,65%. Юрлица, имеющие сады, виноградники и плантации тутовника, с 1 января 2025 года теперь также будут платить земельный налог, по ставке на 50% ниже общей для сельскохозяйственных земель. Ранее они освобождались от налога.

Ставки налога на использование водных ресурсов также изменят. Для промышленных предприятий, электростанций и производителей напитков они вырастут на 10%.

Ставки для других предприятий будут следующие:

- 700 сумов для поверхностных и 850 сумов для подземных вод;

- 15 000 сумов за кубометр для автомоек.

Для сельхозпроизводителей, которые внедряют на свое производство водосберегающие технологии и счетчики воды, налог будут рассчитывать с понижающим коэффициентом 0,5 или 0,7, если выполняется только одно условие. Для предприятий без этих технологий коэффициент составит 1,1%.

Ставки налога на добычу полезных ископаемых за 1 куб м составят:

- 5000 сумов для песчано-гравийной смеси;

- 20 тыс. сумов плюс 5% стоимости для мрамора;

- 30 тыс. сумов плюс 5% стоимости для гранита и облицовочного камня.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане строже будут наказывать за нарушения пользования землей. Поправки одобрили в Сенате.