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Узбекистанка Афруза Хамдамова стала двукратной чемпионкой мира по шахматам

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанка Афруза Хамдамова стала чемпионкой мира, досрочно выиграв чемпионат мира среди девушек до 16 лет в Бразилии. Об этом сообщает шахматная ассоциация Узбекистана.

В 2023 году Хамдамова выиграла чемпионат мира среди юношей до 14 лет в Италии.

Афруза Хамдамова родилась в 2009 году в районе Сариосиё Сурхондарьинской области на юге Узбекистана. Район граничит с Таджикистаном.

Ее отец Акбар Хамдамов преподает шахматы. Когда его дети начали добиваться успехов, он вместе с семьей переехал в Самарканд.

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