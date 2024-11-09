В пакистанском Лахоре введены ограничения из-за сильного смога

CentralAsia (CA) - Лахор и его 13 миллионов жителей уже неделю задыхаются; индекс качества воздуха в этом месяце неоднократно превышал отметку в 1000 — все, что выше 300, считается опасным. Об этом пишет ВВС.

Пакистанские власти постарались отреагировать на кризис, масштабы которого беспрецедентны даже для города, который в это время года сталкивается со смогом.

Школы закрыты, работникам велено оставаться дома, а людям настоятельно рекомендуется оставаться в помещениях. Это часть так называемого «зеленого карантина», в рамках которого также запрещен въезд рикш, большегрузных автомобилей и парковка мотоциклов в районах с высоким уровнем заболеваемости.

К концу недели Высокий суд Лахора приказал всем рынкам в провинции Пенджаб закрываться к 20:00 каждый вечер, с полным закрытием по воскресеньям. Парки и зоопарки также были закрыты до 17 ноября.

По словам ученого НАСА Павана Гупты, проблема заключается в том, что уровень загрязнения в городе «обычно достигает пика в конце ноября и декабре». «Так что это только начало. Самые худшие дни загрязнения, вероятно, еще впереди», — предупредил он.

Дым, окутавший Лахор в пакистанской провинции Пенджаб, можно увидеть из космоса, как и часть причины его возникновения.

Спутниковые снимки американского космического агентства НАСА демонстрируют, как толстый слой смога, так и многочисленные очаги пожаров в регионе между индийской столицей Дели и пакистанским Лахором.

Основной причиной смога являются пожары, возникающие из-за сжигания стерни после сбора урожая фермерами в Пакистане и Индии. Это быстрый способ расчистить поля для следующего урожая.

По оценкам НАСА, в этом году число пожаров составит «от 15 500 до 18 500».

По данным пакистанских органов охраны окружающей среды, около 30% смога Лахора поступает из-за границы с Индией. В этом году индийское правительство удвоило штрафы для фермеров, пойманных на сжигании стерни, пытаясь решить эту проблему.

Но большая часть загрязнения воздуха Лахора происходит из-за выхлопов пяти миллионов мотоциклов и миллионов других транспортных средств. В пятницу Верховный суд Лахора определил, что выбросы от интенсивного движения являются основной причиной смога.

Кроме того, на окраинах города расположены промышленные предприятия, такие как угольные печи для обжига кирпича, которые еще больше загрязняют воздух.

А в последние месяцы года все это сочетается с холодным воздухом, приходящим с Тибета, создавая смог, который в настоящее время окутывает город.

Согласно индексу качества воздуха (AQI) Агентства по охране окружающей среды США (EPA), значение 50 или ниже указывает на хорошее качество воздуха, тогда как значение выше 300 сигнализирует об опасном качестве воздуха.

В рекомендациях ВОЗ указано, что средняя концентрация PM2,5 должна быть ниже пяти.

Абид Омар, основатель Пакистанской инициативы по качеству воздуха, которая собирает данные со 143 мониторов качества воздуха по всей стране, говорит, что показания в Лахоре «каждый день в ноябре превышали норму».

«В некоторых местах Лахора показатель превысил 1000», — говорит он, добавляя: «В четверг у нас было одно показание 1917 по шкале AQI».

Ко вторнику стало известно, что в больницу Лахора поступило 900 человек с проблемами дыхания.

«Все больше людей обращаются с жалобами на астму, першение в горле и кашель», — говорит доктор Ирфан Малик, пульмонолог одной из крупнейших больниц Лахора.

Он уже отметил всплеск числа пациентов, жалующихся на заболевания дыхательных путей, что «особенно тревожно, поскольку мы еще не увидели первой волны холодов в зимний сезон».

Выбросы от кирпичных печей вокруг Лахора также способствуют загрязнению воздуха.

В течение многих лет власти пытались найти решение проблемы загрязнения Лахора.

Правительство надеется, что краткосрочные меры принесут облегчение, но отмечает, что долгосрочные решения, такие как улучшение общественного транспорта, потребуют времени.