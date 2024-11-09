Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев

CentralAsia (CA) - Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с рабочим визитом.

Как пишет «Коммерсант», политик планирует обсудить с властями Украины вопрос предоставления помощи стране.

Жозеп Боррель отметил в соцсети, что это его пятая поездка в Киев и последнее посещение страны в качестве главы службы ЕС. При этом он подчеркнул, что поддержка Украины будет оставаться главной темой в повестке объединения.

Жозеп Боррель занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам с 1 декабря 2019 года, 30 ноября 2024-го истечет срок его полномочий. Должность Борреля с 1 декабря перейдет бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас.