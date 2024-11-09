В Узбекистане запретят использовать диких животных в цирках
- Узбекистан, общество
- 15:49, 09 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - С 1 января 2025 года в Узбекистане запретят использовать диких животных для проведения представлений в цирках, сообщает nova24.uz.
Запрет распространится на государственные и передвижные цирки. Также нелегальным станет содержание диких животных физическими лицами в неволе.
Дикие животные, включенные в перечень, могут содержаться только в зоопарках и питомниках (террариумах, океанариумах, серпентариях), созданных юридическими лицами по разрешению Минэкологии.
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