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В Узбекистане запретят использовать диких животных в цирках

CentralAsia (UZ) -  С 1 января 2025 года в Узбекистане запретят использовать диких животных для проведения представлений в цирках, сообщает nova24.uz.

Запрет распространится на государственные и передвижные цирки. Также нелегальным станет содержание диких животных физическими лицами в неволе.

Дикие животные, включенные в перечень, могут содержаться только в зоопарках и питомниках (террариумах, океанариумах, серпентариях), созданных юридическими лицами по разрешению Минэкологии.

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