Участницы «Мисс Вселенная 2024» готовятся к конкурсу. Фото

CentralAsia (KZ) - Конкурс «Мисс Вселенная 2024» пройдет 16 ноября в Мехико, Мексика. Международный конкурс в этом году является 73-м по счету Miss Universe.

Организаторы «Мисс Вселенная» отменили возрастные ограничения для участниц старше 18 лет, которые были введены в 2023 году. До этого в конкурсе принимали участие только кандидатки в возрасте 18-28 лет в год проведения конкурса, за исключением особых случаев. Также не будет ограничений по росту и весу.

Всего в международном конкурсе примут участие кандидатки из 127 стран мира.

В этом году впервые в конкурсе примут участие представительницы Беларуси, Эритреи, Гвинеи, Ирана, Макао, Мальдивских островов, Молдовы, Северной Македонии, Сомали, ОАЭ и Узбекистана.

Также Дисциплинарный комитет «Мисс Вселенная» дисквалифицировал представительницу Панамы Итали Мора из-за того, что девушка покинула отель без разрешения организации.

Число полуфиналисток в этом выпуске увеличится с двадцати до тридцати, что станет самым большим числом участниц за всю историю конкурса.

В Мехико уже идут подготовки и репетиции с участницами конкурса.

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