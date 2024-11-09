Северный циклон накроет Казахстан: ожидаются дождь, снег и метель

CentralAsia (KZ) - Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на воскресенье, 10 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Казгидромета, прояснится днем лишь на юге, юго-востоке страны.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северного циклона, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине – метель, гололед, на западе, юге – туман.

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается очень сильный ветер – 30 м/с и более.

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