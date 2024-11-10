Владислав Бакальчук весной получил гражданство Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Бывший муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук получил гражданство Кыргызстана весной этого года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан — одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно», - написал он.

По данным российских СМИ, паспорт был получен в рамках инвестиционной программы, предусматривающей приобретение недвижимости или ценных бумаг минимум на 10 млн рублей.

Бакальчук отметил, что не планирует уезжать из России.

Ранее, в конце июля основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук сообщила о разводе со своим мужем Владиславом.

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