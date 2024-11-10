Путин подписал законы об ужесточении миграционной политики
- Азия и мир, политика
- 13:10, 10 ноября 2024
- Просмотров: 7181 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вносят изменения в миграционную политику. Депутаты Госдумы приняли их в конце октября, Совфед одобрил 6 ноября. Об этом пишет «Коммерсант».
Какие законы подписал президент:
- о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции;
- об отнесении организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, к особо тяжким преступлениям;
- о признании отягчающим обстоятельством совершение преступление лицом, незаконно находящимся в России;
- о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов;
- о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.
Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Госдума поддержала законы единогласно.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.