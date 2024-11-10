Кейт Миддлтон впервые появилась на большом мероприятии после курса химиотерапии

CentralAsia (KZ) - Принцесса Уэльская Кэтрин 9 ноября посетила вместе с другими членами королевской семьи фестиваль в Альберт-холле. Это первое крупное мероприятие, которое принцесса посетила после курса химиотерапии, сообщил CNN.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти павших и традиционно является важным для королевской семьи.

Кейт была запечатлена, когда находилась на фестивале памяти в Королевском Альберт-холле вместе с королем Чарльзом и своим мужем принцем Уильямом.

На мероприятии также должна была присутствовать королева Камилла, но она отказалась от участия из-за инфекции, сообщил Букингемский дворец.

Ранее, в марте 2024 года Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. Кейт объявила о завершении курса химиотерапии в сентябре, но отметила, что путь к выздоровлению еще долог. Она сказала, что продолжает восстанавливаться.

В октябре она впервые появилась на публике после лечения от рака, чтобы встретиться с семьями троих детей, погибших в результате ножевого нападения в Саутпорте на северо-западе Англии.

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