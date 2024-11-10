Австралийка Джессика Лейн получила титул «Мисс Земля»
- Азия и мир, общество
- 13:52, 10 ноября 2024
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«Мисс Земля» Джессика Лейн (Австралия)
CentralAsia (CA) - Представительница Австралии Джессика Лейн получила титул «Мисс Земля 2024», сообщают организаторы.
Церемония награждения прошла на Филиппинах
Джессике Лейн 21 год. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике.
Титул «Мисс Земля – воздух» достался представительнице Исландии Графнхилдур Харальдсдоттир.
Титул «Мисс Земля – вода» получила представительница США Би Миллан-Виндорски.
«Мисс Земля – огонь» стала Нива Антезана из Перу.
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