Австралийка Джессика Лейн получила титул «Мисс Земля»

«Мисс Земля» Джессика Лейн (Австралия)

CentralAsia (CA) - Представительница Австралии Джессика Лейн получила титул «Мисс Земля 2024», сообщают организаторы.

Церемония награждения прошла на Филиппинах

Джессике Лейн 21 год. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике.

Титул «Мисс Земля – воздух» достался представительнице Исландии Графнхилдур Харальдсдоттир.

Титул «Мисс Земля – вода» получила представительница США Би Миллан-Виндорски.

«Мисс Земля – огонь» стала Нива Антезана из Перу.

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