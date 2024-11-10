Более половины детей в мире подвергаются разным видам насилия, - ВОЗ

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CentralAsia (CA) - Более половины детей в мире — около 1 млрд человек — подвергаются насилию в таких формах, как жестокое обращение (включая телесные наказания — самый распространенный вид насилия в отношении детей), травля, нанесение физических и психологических травм, а также сексуальное насилие. Об этом говорится в материале ВОЗ.

Насилие в отношении детей нередко имеет скрытый характер, происходит в основном за закрытыми дверями и по большей части не регистрируется. По оценкам ВОЗ, менее половины пострадавших от насилия детей рассказывают об этом кому-либо еще и менее 10% получают помощь.

Сегодня правительства более чем 100 стран взяли на себя исторические обязательства по прекращению насилия в отношении детей, а правительства девяти стран пообещали запретить телесные наказания, которым регулярно подвергаются трое из пяти детей в домашней обстановке. Обязательства были провозглашены на мероприятии в Боготе, Колумбия, в ходе которого правительственные делегации планируют согласовать новую глобальную декларацию, направленную на защиту детей от всех форм насилия, эксплуатации и жестокого обращения.

«В большинстве случаев насилие можно предотвращать, но для миллионов детей во всем мире оно остается повседневным кошмаром и оставляет раны, сохраняющиеся на протяжении нескольких поколений, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Сегодня страны взяли на себя важнейшие обязательства, выполнив которые они смогут наконец поставить заслон насилию в отношении детей. Эти меры — от оказания жизненно важной поддержки семьям и вплоть до повышения безопасности в школах и противодействия насилию в киберпространстве — будут иметь решающее значение для защиты детей от непоправимого ущерба и проблем со здоровьем».

Такое насилие не только представляет собой грубое нарушение прав детей, но и повышает риск возникновения краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем. Для некоторых детей оно заканчивается смертью или тяжелой травмой. Каждые 13 минут один ребенок или подросток становится жертвой убийства — это 40 000 случаев предотвратимой смерти каждый год. У других детей перенесенное насилие порождает катастрофические и пожизненные последствия. Они включают в себя тревожные расстройства и депрессию, рискованное, в том числе сексуальное, поведение, курение и злоупотребление психоактивными веществами, а также снижение успеваемости.

Заявленные на мероприятии обязательства предусматривают, в частности, ликвидацию физических наказаний, реализацию новых инициатив в области цифровой безопасности, повышение разрешенного законом возраста вступления в брак и выделение ресурсов на просвещение родителей и защиту детей.

Основные статистические показатели:

Каждый год с той или иной формой насилия сталкивается более половины детей в возрасте от двух до 17 лет — это более 1 млрд детей.

Трое из пяти детей регулярно подвергаются дома наказаниям с применением физической силы.

Каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик сталкиваются с сексуальным насилием.

Согласно оценкам, от 25% до 50% детей становятся объектом травли.

Насилие, нередко с применением огнестрельного и другого оружия, является ведущей причиной смертности среди подростков мужского пола.