Владимир Путин призвал МВД бороться с терроризмом и нелегальной миграцией

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД бороться с преступностью, жёсткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу Закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу», - сказал он.

По его словам, в наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто – невзирая на смертельную опасность – не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей.

Он отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. «Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность, будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане», - сказал Владимир Путин.