Двое военнослужащих коалиции Саудовской Аравии погибли в Йемене

CentralAsia (KZ) - Двое военнослужащих международной коалиции Саудовской Аравии погибли, еще один был ранен в результате нападения на территории Йемена. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление официального представителя коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики.

Нападение произошло 8 ноября в тренировочном лагере йеменской регулярной армии, которую поддерживает аравийская коалиция. Пресс-секретарь назвал виновником атаки филиал министерства обороны Йемена.

Представитель коалиции не сообщил, гражданами какой страны были погибшие военнослужащие, однако отмечается, что тела погибших были доставлены из Йемена в Саудовскую Аравию.

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