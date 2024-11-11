Абсолютная победа. У Монголии 35 из 36 медалей Всемирной Олимпиады по памяти

CentralAsia (MNG) -

Две спортсменки установили мировые рекорды, которые будут занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Представители Монголии вновь оказались самыми лучшими в ментальном спорте в Дубае. Команда завоевала 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей (35/36 по памяти, 3/12 по запоминанию) и побила два рекорда Гиннеса.

Таким образом, мы успешно приняли участие в 70-х международных соревнованиях и установили множество новых мировых рекордов, доведя количество медалей до 1495.

Всемирная ментальная Олимпиада «Memoriad-2024», проводимая каждые 4 года в Дубае, ОАЭ, успешно завершилась для монгольских спортсменов. 180 спортсменов из 35 стран соревновались в 12 категориях памяти, запоминания и скорочтения в детских и взрослых возрастных группах.

Чемпион мира МӨНХШУР Нармандах установила новый «олимпийский рекорд» в номинации «Распознавание фигур и чисел» и снова будет занесен Книгу рекордов Гиннесса.

ҮҮРИЙНЦОЛМОН Энхжаргал запомнила 1599 цифр за 5 минут в категории «Двоичный счет», установив новый рекорд «Интеллектуальной Олимпиады» и этот показатель будет зарегистрирован как «Рекорд Гиннеса».

В современном мире, в цифровую эпоху, когда мир стремительно меняется, тема интеллектуального и личностного развития становится особенно актуальной. Олимпиады и турниры дают возможность детям проверить свои знания и реализовать возможности на международном уровне. И в этом виде спорта юные монголы, как всегда, отличились.

источник: MiddleAsianNews

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