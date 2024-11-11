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Внешнеторговый оборот за 10 месяцев достиг $22.8 млрд

CentralAsia (MNG) -  

За первые 10 месяцев текущего года на экспорт было экспортировано 2.6 млн тонн медного концентрата, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам первых 10 месяцев 2024 года общий оборот внешней торговли составил 22.8 миллиарда долларов США. Это рост на 2.8 миллиарда долларов США или 13.7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Объем экспорта превысил объем импорта на 3.6 млрд долларов США, а внешнеторговый баланс сложился положительным.

источник: MiddleAsianNews

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