The MongolZ определяет азиатский CS и вскоре станет мировым лидером

CentralAsia (MNG) -

Китайская команда TYLOO была непобедима в азиатском Counter Strike несколько лет назад. Лучшие игроки Монголии объединялись и заставляли их нервничать на небольших турнирах. Но в случае более крупных турниров у них были истории неудач. Хотя TYLOO были номером один в Азии, они не преуспели рядом с большими командами Австралии, Европы и Америки.

В начале 2020 года в монгольском CS появилась новая команда Checkmate с уникальным названием и логотипом. Важную роль в команде сыграл Билгуунбат «kaz» Энхбаяр. Сейчас он директор команды The MongolZ. Строил Checkmate с Гарьдмагнаем «blitz» Бямбасурэном. В том же году они добавили в свою команду 15-летнего Содбаяра «Techno4K» Мөнхболда. Это было начало нашего известного The MongolZ.

D13, Aravt», The MongolZ и Tiger были крупными игроками в монгольском CS. Состав D13 на тот момент, такие как «Annihilation», «sk0R», «rate», «hasteka» ищут права Major, сейчас это лучшие спортсмены Монголии. Позже через эту команду прошли «910» и «yAmi».

Checkmate добился успеха во всех соревнованиях, в которых принимал участие. В это время к ним в качестве помощника тренера присоединился тренер Эрдэнэдалай Баянбат, известный как maaRaa, который вскоре стал главным тренером и взял на себя общее руководство командой. Затем он сменил всех игроков, кроме «bLitz» и «Techno4k».

Хотя они и выросли в Монголии, но им все еще не везет на крупных соревнованиях Азии. «kaz», который чувствовал, что если появится возможность, команда пробьется в азиатскую игру, привлек инвесторов и назвал команду IHC Esports. Позже они завоевали право называться «мейджором» и совершили историческое достижение, выпустив наклейку для первой монгольской команды.

16 апреля 2022 года — момент, который будет вписан золотыми буквами в историю монгольского киберспорта и запомнится на протяжении поколений. Монгольская команда IHC Esports выиграла Antwerp Major и победила в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда TYLOO была слаба. В начале им не хватало сил, чтобы соревноваться с лучшими в мире. Они пошли на смелые изменения, присоединились к ведущим спортсменам Монголии в команде, путешествовали по Америке и Европе, но не добились успеха.

В это время спортсмены объявили о своем уходе из команды и вернули себе старое название The MongolZ в качестве своего продолжения. Именно с этого времени азиатский CS стал ощущаться для них по-настоящему легко. Постоянно борясь с лучшими в мире, их уровень сопоставим с уровнем Азии.

Ребята «MaaRaa» выступают в 2024 году очень хорошо и выиграли четыре международных соревнования. Их победная серия, начавшаяся с «eXTREMESLAND», продолжилась с «MESA: Nomadic Masters» и «YaLLa Compass». Теперь они делают остановку в Берлине на «Thunderpick World Championship 2024». Скоро начнется Азиатский региональный турнир для квалификации на Major.

Не так давно для монголов отбор на Major был долгим путешествием, но сейчас монгольская команда ни разу не пропускала Major. Не говоря уже о том, что обе команды стремятся попасть на Majors. Призовые деньги The MongolZ превысили 1 миллион долларов США. Не говоря уже о выручке от наклеек. А спонсоры их окружают.

Если вы заметили, на их майках есть логотип и название «1xBet». Когда The MongolZ начинали все заново, «1xBet» предложили сотрудничество, и сотрудничество продолжается до сих пор. С помощью спонсоров у монголов есть полный шанс прославиться в мире через киберспорт.

источник: MiddleAsianNews

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