Индия финансирует проект по предоставлению бесплатных протезов конечностей в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Посольство Индии в Монголии совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения и Главным управлением по развитию людей с ограниченными возможностями запустили проект Jaipur Foot («Джайпурская стопа») в Центре развития протезов для детей-инвалидов в Улан-Баторе.

Проект был реализован через Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), известную организацию в Индии, в течение 50 дней. BMVSS успешно реализовала проект Jaipur Foot в 21 стране, оказав помощь более 2 миллионам человек, предоставив им искусственные конечности и услуги по реабилитации.

Местные специалисты в области протезирования и ортопедии, в том числе из реабилитационного, учебно-производственного центра и центра развития протезирования для детей-инвалидов, сотрудничали с индийскими экспертами с целью приобретения новых навыков и технологий для этого экономически эффективного проекта продолжительностью 45 дней и помогли более чем 600 монголам с ограниченными возможностями.

Проект предоставил 645 протезных устройств, в том числе 298 выше колена, 308 ниже колена и 39 протезов рук, обслуживая 581 человека по всей Монголии. Генеральный департамент развития лиц с проблемами развития отметил, что это сотрудничество прокладывает путь для дальнейшего партнерства, направленного на обмен передовым опытом и внедрение передовых технологических методов в этой области.

источник: MiddleAsianNews

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