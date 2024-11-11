Частная монгольская больница Intermed Hospital Mongolia подверглась нападению российских хакеров

CentralAsia (MNG) -

Больница Intermed Hospital Mongolia, одна из крупнейших частных больниц в Монголии, была взломана московской группой SpaceBears и, возможно, российские хакеры украли важную информацию, такую ​​как личная информация, номера телефонов и медицинские данные всех пациентов.

По данным HackManac, компании по управлению электронной безопасностью и борьбе с угрозами, электронные данные больницы были взломаны 30 октября. Российские хакеры могут продать украденные данные за 50 тысяч долларов 15 ноября.

Была раскрыта информация о более чем 230 пациентах.

SpaceBears, российская хакерская группа, базирующаяся в Москве, атакует медицинские учреждения, крадет конфиденциальную и личную информацию и требует крупные суммы денег. В частности, целью является личная информация, такая как история болезни пациента, личная информация и финансовые записи.

В настоящее время у SpaceBears есть восемь филиалов, перечисленных на сайте Data Leak Site. Эта группа также атаковала важные медицинские учреждения, отрасли и небольшие компании в таких странах, как США, Португалия, Канада, Германия, Норвегия, Марокко и Сингапур.

источник: MiddleAsianNews

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