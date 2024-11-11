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The Japan Times: В Токио прошел симпозиум, посвященный монгольскому вторжению в Японию в 1274 году
Историки обсуждают монгольское вторжение в Японию в 1274 году на симпозиуме в Токио в субботу
Историки обсуждают монгольское вторжение в Японию в 1274 году на симпозиуме в Токио в субботу
// JIJI

CentralAsia (MNG) -  

В субботу в Университете Кокугакуин в Токио состоялся симпозиум, посвященный 750-летию монгольского вторжения в Японию в 1274 году династии Юань под предводительством Хубилая. Об этом сообщает The Japan Times.

Участники, в том числе ученые из Монголии, провели дискуссии об оружии и других инструментах династии Юань, найденных на морском дне у города Мацуура в префектуре Нагасаки.

Многие из орудий имеют характеристики, схожие с характеристиками предметов, используемых кочевниками в Монголии, сказал Эрдэнэбат Уламбаяр, заведующий кафедрой антропологии и археологии Национального университета Монголии. Он подчеркнул необходимость совместных исследований между монгольскими и японскими экспертами.

После симпозиума представитель Национального центра культурного наследия Монголии выразил надежду, что археологические исследования, приуроченные к 750-летию, смогут углубить взаимопонимание между двумя странами.

источник: MiddleAsianNews

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