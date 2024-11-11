Президент Монголии принимает участие в COP29

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии, прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили глава Минздрава АР Теймур Мусаев и другие официальные лица.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане, имеющем большой опыт организации международных мероприятий, было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября. В рамках мероприятия столицу Азербайджана посетят около 70 тысяч иностранных гостей, в том числе президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Днем открытия COP29 станет 11 ноября, а 12-13 ноября состоится сегмент высокого уровня Саммит мировых лидеров по климатической деятельности, на котором выступят около 80 глав государств и правительств государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату. 13 ноября продолжатся выступления глав государств и правительств.

Отметим, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проводится ежегодно с 1995 года. Основной целью проведения мероприятия является оценка прогресса в борьбе с изменением климата во всем мире. Начиная с середины 1990-х годов в рамках данной конференции обсуждался Киотский протокол, содержащий обязательные юридические обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах. На сессиях, проведенных в 2011-2015 годах, обсуждался важнейший международный документ в борьбе с изменением климата, принятый в 2015 году во Франции и получивший название Парижское соглашение. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран, включая Монголию.

источник: MiddleAsianNews

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