Правительство Японии перед выборами премьер-министра ушло в отставку

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CentralAsia (CA) - Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой сложило полномочия незадолго до голосования на парламентской сессии по кандидатуре премьер-министра после досрочных выборов 27 октября.

Как сообщает Kyodo, несмотря на потерю мест в парламенте, у Исибы есть шанс быть переизбранным и сформировать правительство меньшинства. Во второй половине дня новое правительство утвердит император Нарухито.

Ожидается, что в случае повторного назначения Сигэру Исиба почти не изменит состав кабинета министров. Должности могут потерять только те члены правительства, которые не смогли добиться переизбрания в парламент. В связи с этим новым министром юстиции может стать Кэёсукэ Судзуки, а Минсельхоз возглавит Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, которую традиционно занимает представитель «Комэйто», может занять Хиромаса Накано.

Сигэру Исиба был избран главой Либерально-демократической партии (ЛДП) 27 сентября. Он стал премьер-министром 1 октября, после чего распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. По их итогам правящая коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» лишилась большинства в Палате представителей. ЛДП получила 191 место вместо прежних 247, их партнеры из «Комэйто» потеряли 8 мест и располагают 24 мандатами.