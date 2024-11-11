В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии

- Казахстан, общество
- 9:19, 11 ноября 2024
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- Обновлено: 9:19, 11 ноября 2024 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой, продолжает отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», – сообщили в ведомстве.
Там также заявили о возбуждении уголовного дела из-за распространения ложной информации о якобы побеге Бишимбаева из колонии.
Ранее о том, что Бишимбаев пропал из колонии, сообщили 10 ноября казахстанские журналисты телеканала AIRAN.