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В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии
Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) -  Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой, продолжает отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», – сообщили в ведомстве.

Там также заявили о возбуждении уголовного дела из-за распространения ложной информации о якобы побеге Бишимбаева из колонии.

Ранее о том, что Бишимбаев пропал из колонии, сообщили 10 ноября казахстанские журналисты телеканала AIRAN.

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