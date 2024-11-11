Улан-Баторская железная дорога установила рекорд по погрузке

CentralAsia (MNG) - Единственное государственное монголо-российское акционерное общество (АО) «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) установило исторический рекорд погрузки 103,3 тыс. тонн или 1642 вагонов за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе УБЖД.

«УБЖД установила исторический рекорд погрузки 103,3 тыс. тонн или 1642 вагона в сутки при плане на ноябрь по среднесуточной погрузке 68,7 тыс. тонн или 1134 вагона. Учитываются только перевозки внутри страны, а также экспорт и импорт Монголии. Транзитные грузы в этот показатель не включены», — привели данные АО.

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