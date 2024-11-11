Стартовало очередное заседание совместной комиссии правительств Монголии и Республики Корея

CentralAsia (MNG) - В Сеуле стартовало очередное восьмое заседание Совместного комитета правительств Монголии и Республики Корея.

Глава Секретариата Правительства, как руководитель монгольской секции Объединенного комитета Учрал Ням-осор, руководитель корейской секции и заместитель министра иностранных дел Республики Корея Кан Ин Сон принимают участие вместе с должностными лицами профильных ведомств. министерства и организации.

Отношения и сотрудничество между двумя странами глубоко развиваются во всех сферах на высоком уровне «Стратегического партнерства», укрепляется доверие, визиты и переговоры на высоком уровне становятся регулярными. Благодаря этому механизм Межправительственного совместного комитета играет важную роль в реальном развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Важно заключить соглашение об экономическом партнерстве между Монголией и Кореей в целях дальнейшего увеличения торговли и инвестиций, открытия более широких рыночных и деловых возможностей для предпринимателей и предприятий, а также дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

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