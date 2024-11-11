Трамп после выборов созвонился с Путиным и призвал его не обострять ситуацию в Украине, - The Washington Post

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседуют во время двусторонней встречи на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония,

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 ноября, сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным источников издания, Трамп и Путин говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта в Украине».

В материале утверждается, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию в Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа и Путина и не возражало против состоявшегося разговора, сообщили два источника WP, знакомых с ситуацией. По их словам, чиновники в Киеве давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому урегулированию в Украине.

В МИД Украины отрицают, что знали о звонке Трампа и Путина.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него», — заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

В день, когда, по данным WP, состоялся разговор Путина и Трампа, президент РФ участвовал в заседании дискуссионного клуба «Валдай». На нем он публично поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности вести контакты с избранным президентом США. Трамп вскоре заявил через прессу, что тоже готов к разговору с Путиным и, вероятно, это скоро произойдет.