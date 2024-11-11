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На Кубе два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,8 вызвали оползни

CentralAsia (CA) -  Два мощных землетрясения в Кубе привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, передает CNN.

По данным Геологической службы США, на острове с разницей в час произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 6,8. Власти также сообщили об афтершоках.

«Прошли оползни, были повреждены дома и линии электропередач. <...> Мы начали оценивать ущерб. <...> Первое и самое главное — спасти жизни», — сказал президент. Он призвал жителей пострадавших регионов оставаться на открытых местах.

Это не первая чрезвычайная ситуация на Кубе за последние недели. Так, 18 октября на Кубе произошел масштабный блэкаут из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе — крупнейшей на острове. В результате страна осталась без электричества. Позднее, 21 октября, на остров обрушился ураган «Оскар», а в начале ноября тропический шторм «Рафаэль».

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